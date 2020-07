El Júnior fitxa Jordi Farrés, procedent de l'Egara

Hockey. Divisió d'Honor

08.07.2020 | 13:25

El Júnior de Sant Cugat continua potenciant el seu primer equip amb jugadors egarencs. Aquest dimecres ha anunciat la incorporació del davanter Jordi Farrés, que arriba procedent del Club Egara on hi ha desenvolupat tota la seva trajectòria a excepció d'una experiència a Anglaterra. Farrés té 24 anys. Abans, el Júnior ja havia tancat les arribades dels també egarencs Arnau De Bruijn, Pau Masip i Jan Julià a més de l'entrenador Oriol Torras. Per altra banda, el terrassenc Javi García, que ha jugat les darreres temporades al Júnior, ha anunciat la seva retirada.