Cuesta: "Arribem al play off com a avions"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

08.07.2020 | 12:50

El president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, ha manifestat la seva confiança en el potencial de l'equip de cara al "play off" d'ascens a Segona Divisió "B" que es disputarà a Badalona entre el 18 i el 25 de juliol. En la presentació oficial de la fase d'ascens que ha tingut lloc aquest dimecres a l'Estadi Municipal de Badalona, Cuesta ha dit que els terrassistes arriben "com a avions" a aquest "play off" que arrencarà per l'equip egarenc el dia 19 de juliol, a les 8 del vespre, contra l'Europa. "El Terrassa ha fet la millor temporada en els cinc anys que porto com a president. Llàstima que la Lliga es va acabar de forma precipitada perquè podríem haver aspirat al primer lloc." El president del Terrassa ha afegit que l'equip que presenti una millor condició física tindrà més opcions de pujar. "La llàstima és que el nostre públic no podrà gaudir d'aquest espectacle."

La presentació del "play off" ha comptat amb representants dels quatre equips participants (president i capità) i també han participat en l'acte el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol.

Jose Ortega, capità del Terrassa, també ha mostrat la seva confiança en el potencial de l'equip egarenc. "Venim amb la màxima il·lusió i amb moltes ganes d'obtenir l'ascens".