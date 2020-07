El Terrassa FC jugarà un amistós contra el Numància "B" a Saragossa

Futbol. Tercera Divisió

07.07.2020 | 19:16

El Terrassa FC jugarà aquest dissabte un partit amistós a Saragossa, com a preparació per a la disputa del "play off" d'ascens a Segona Divisió "B". El conjunt de Xevi Molist s'enfrontarà el Numancia "B", que també prepara la promoció d'ascens, al camp de l'Atlético Escalerillas. L'encontre es jugarà a porta tancada a partir de dos quarts de vuit de la tarda. Tots els components de la plantilla egarenca se sotmetran dimecres a les proves de control de coronavirus. El passat dissabte el primer equip del Terrassa FC va fer un partit d'entrenament al Camp Olímpic entre dos equips formats per components de la plantilla. L'equip de Xevi Molist disputarà les semifinals del "play off" el dia 19 de juliol contra l'Europa a partir de les 8 del vespre al camp del Badalona.