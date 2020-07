Les seleccions espanyoles reprogramen les seves concentracions

Hockey

07.07.2020 | 16:23

Les seleccions espanyoles absolutes de hockey ja tenen calendari de preparació pel que manca d'any, després dels canvis que s'han fet a la programació com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Si no hi ha noves restriccions, la selecció masculina es concentrarà del 31 d'agost al 5 de setembre al CAR de Sant Cugat, el mateix lloc de treball d'una segona concentració del 26 d'octubre al 3 de novembre en què es disputaran dos partits de preparació contra França, els dies 2 i 3 de novembre. La tercera trobada de l'any serà del 15 al 23 de desembre a València, on està previst disputar tres partits contra els Països Baixos.

Pel que fa a la selecció femenina, la primera concentració programada serà del 26 d'octubre a l'1 de novembre a Gijón. La segona serà del 15 al 21 de desembre a València. També en aquest cas estan previstos partits de preparació contra un rival per determinar. L'equip femení ha tornat aquesta setmana als entrenaments en el CAR de Sant Cugat i en el CAR de Madrid en grups reduïts.