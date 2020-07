Tres baixes i tres renovacions a l'equip femení del Terrassa FC

Futbol. Primera Nacional femenina

06.07.2020 | 16:11

El Terrassa FC ha anunciat tres baixes en la plantilla del seu equip femení, que milita a Primera Nacional. La portera Emma Byrne, Laura Marcet i Julia Cerdán no formaran part de la plantilla egarenca. Les tres es van incorporar al Terrassa la temporada anterior. Emma Byrne va patir una greu lesió en el seu primer partit oficial.

Per altra banda, el club ha anunciat les primeres renovacions per a la nova campanya. Es tracta de les porteres Andrea Santaulària i Houda Benazid i la migcampista Marta Alegre.