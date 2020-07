Futbol

El terrassenc Xavi Hernàndez ha renovat per un any amb el Al Sadd de Qatar. El tècnic egarenc s'ha estrenat aquesta temporada com a entrenador en aquest club. En el seu cos tècnic compta amb els també terrassencs Òscar Hernàndez, Sergio Alegre i Ivan Torres. Xavi ha manifestat en les seves xarxes socials la seva satisfacció per l'acord assolit.