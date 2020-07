Les components de l'equip terrassenc. Les components de l'equip terrassenc.

Subcampionat català per l'equip femení del CT Terrassa

03.07.2020 | 20:03

L'equip femení absolut del CT Terrassa s'ha proclamat subcampió de Catalunya de Tercera en categoria "Or", després de caure en la final contra el CT Sabadell per 3 a 1. La final s'havia de jugar abans del confinament, però va ser ajornada per la pandèmia. El conjunt egarenc el van formar Aina Vaquero,...