El repte de fer els onze cims de més de 3.000 metres al Pirineu

Josep Cadalso

03.07.2020 | 20:03

Repte Pirineus 3.000 és el nom del documental que recollirà l'aventura del jove terrassenc Cesc Martínez (22 anys), que entre el 28 i el 30 de juliol intentarà enllaçar els onze cims de més de 3.000 metres d'altura del Pirineu català, en un temps màxim de 72 hores i sense utilitzar cap mena de transport a motor. Ivette Mañalich, estudiant de l'últim curs de Comunicació Audiovisual, és qui està realitzant aquest documental. A hores d'ara està en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Totsuma per poder finançar aquest projecte.

El repte

Cesc Martínez és corredor i guia de muntanya. "El que més m'apassiona és que no és només un esport, sinó una forma de buscar el teu límit, físic i mental. I el busques cada dia", explica en relació amb la seva dedicació. En aquest repte, hi haurà de recórrer 200 quilòmetres en situacions extremes. "Aquest projecte requereix una gran preparació. Però fa anys que ho estic treballant", diu. Cesc Martínez diu que còrrer amb el mínim material i recursos possibles "és com més m'agrada anar a la muntanya."

El programa de la seva aventura s'iniciarà encadenant el primer dia els cims de Rodó de Canalbona, Punta Gabarró, Pica d'Estats, Pic Verdaguer, Montcalm i Sotllo al Pallars Sobirà. En el segon dia recorrerà més de 119 quilòmetres en bicicleta de carretera per passar del Pallars Sobirà a l'Alta Ribagorça, per ascendir al cim del Punta Alta. I finalment, en el tercer dia, farà la tècnica travessa de la cresta dels Besiberris (de nord a sud), coronarà el Pic de Comaloforno i per últim ascendirà al Tuc de Molieres, a Vielha.

"Superar els teus límits, superar-te a tu mateix. Això és guanyar per mi", comenta Cesc Martínez en plena fase de preparació del seu repte.

El repte esportiu quedarà reflectit en el documental que prepara l'Ivette Mañalich. "L'objectiu és mostrar que no cal formar part de l'elit esportiva, ni tenir grans recursos ni grans luxes per aconseguir els teus somnis", explicació amb relació al propòsit d'aquest treball. "En el documental veurem com un jove esportista, amant de la natura i el paisatge de Catalunya, ha de compaginar entrenaments de gran exigència física amb una preparació tècnica i psicològica específica."

Mañalich afegeix que mostrant de forma realista i propera aquesta preparació, el documental "vol ser una eina de motivació per al jovent del territori. L'objectiu del documental és mostrar la disciplina i esforç d'un jove per aconseguir els seus objectius i que sigui una eina per demostrar que existeix una manera més pura i senzilla d'acostar-se a la muntanya".