L'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, a l'esquerra, en un entrenament amb Coro. alberto tallón L'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, a l'esquerra, en un entrenament amb Coro.

"Ens hi deixarem la vida" Acord entre plantilla i club per les fitxes

Josep Cadalso

03.07.2020 | 20:03

"Estem a dos partits de pujar, a 180 minuts de l'objectiu. I no volem deixar passar aquesta oportunitat." La reflexió la fa l'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, quan el seu equip afronta el tram final de la preparació per al "play off" d'ascens a Segona Divisió "B" que es disputarà...