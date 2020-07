Paula Camus reforça el CN Terrassa femení

Waterpolo

01.07.2020

La jugadora madrilenya Paula Camus serà el principal fitxatge de l'equip femení del CN Terrassa de waterpolo per a la pròxima temporada. Després de reforçar la plantilla amb quatre jugadores internacionals l'exercici anterior, el conjunt egarenc mantindrà la base de l'equip subcampió de la Copa de la Reina i incorpora una waterpolista de 18 anys que és considerada com una de les principals promeses del waterpolo espanyol. El club egarenc també va negociar el fitxatge de la internacional Alejandra Aznar, que finalment no es va concretar.

Paula Camus procedeix del CN Boadilla i era pretesa per alguns dels clubs grans de la Lliga espanyola. Actua en la posició de boia, on coincidirà amb la internacional egarenca Paula Leitón amb qui ja ha jugat a la selecció espanyola absoluta

La madrilenya ha estat internacional en categories formatives, destacant el títol europeu de la categoria sub-18 que va aconseguir a Volos, on va ser declarada la millor jugadora del campionat. Al mes de novembre va jugar el seu primer partit amb la selecció absoluta. Va ser a Sabadell contra Franca en partit de la Lliga Mundial, on Espanya va guanyar per 18 a 3 i ella, amb tres gols, va rebre el premi a la millor jugadora del partit.