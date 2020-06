Xavi Hernández: "La pandèmia ha estat una lliçó de vida per a tots"

Xavi Hernández: "La pandèmia ha estat una lliçó de vida per a tots"

Futbol

Efe

30.06.2020 | 12:56

L'exjugador internacional espanyol Xavi Hernández creu que la pandèmia de Covid-19 que ha castigat el món en els últims mesos constitueix una "lliçó de vida" per a tots i confia que el futbol ajudi que la gent pugui tornar a la normalitat. "No tinc cap dubte que el futbol ens ajudarà a tornar a alguna mena de normalitat. L'esport s'ha reprès a moltes parts de món. La pandèmia ha estat una lliçó de vida per a tots", afirma Xavi en un missatge difós a la pàgina web oficial del Mundial de Qatar 2022.

"Crec que apreciarem les petites coses de la vida després d'aquesta prova", afegeix l'exjugador del Barcelona i ambaixador de la cita mundialista de Qatar.

El tècnic del Qatar Al Sadd també ha elogiat la marxa dels preparatius per al Mundial que tindrà lloc en el petit emirat. En aquest sentit ha elogiat la inauguració fa dues setmanes de l'estadi Ciutat de l'Educació, anomenat el "Diamant del Desert" i el tercer que està finalitzat per a la cita mundialista, i la seva dedicatòria "als que van treballar en primera línia". Va ser una "clara senyal d'esperança", ha dit, afegint que apunta "millors temps en endavant".