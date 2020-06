Gimnàstica al CN Terrassa

Redacció

29.06.2020 | 21:06

CN Terrassa i Gimnàstic Terrassa han iniciat el procés per la integració d'aquesta segona entitat com a secció del Natació. El primer pas en aquesta direcció ha estat la signatura d'un conveni de col·laboració pel qual el club de gimnàstica utilitzarà el pavelló del Pla del Bon Aire per desenvolupar les seves activitats esportives. L'acord té una vigència d'un any i posteriorment podria donar pas a la integració del Gimnàstic com a secció de nova creació del CN Terrassa a partir del mes de setembre de 2021.

Amb aquest conveni, el Gimnàstic serà usuari d'una instal·lació on, fins ara, realitzava la seva activitat la secció de bàsquet del CN Terrassa. Però el trasllat a un dels nous pavellons de l'Àrea Olímpica deixava buit d'activitat el recinte del Bon Aire. El club de gimnàstica, per la seva banda, troba un centre de treball de qualitat i pot abandonar les seves instal·lacions actuals, que el penalitzaven tant en el capítol econòmic com de qualitat de treball.

un acord beneficiós

Jordi Martín, president del CN Terrassa, destaca que l'acord cal entrende'l en clau de ciutat i en benefici d'un esport de gran importància com és la gimnàstica. "Les dues entitats tenim el compromís de projectar la imatge de la ciutat i de garantir una pràctica esportiva de qualitat", ha destacat el màxim mandatari del CN Terrassa. "La suma que suposa aquest conveni multiplicarà la solidesa de les dues entitats en tots els àmbits, en un moment delicat per a la societat en general i l'esport en particular".

Miquel Àngel Gamell, president del Gimnàstic Terrassa, ha recordat que aquest acord culmina un procés de dos anys de recerca d'una instal·lació esportiva digna. Gamell ha exposat que la voluntat era "consolidar l'activitat i oferir-li una perspectiva de futur. La seu actual, al carrer del Doctor Pearson, ens planteja dificultats tant per les condicions en què es troba com per la despesa que ens suposa." A causa de la crisi del coronavirus, Gamell ha confessat que "era pràcticament insostenible seguir en solitari, atès que no tenim l'estructura necessària. El treball conjunt, la col·laboració, és la forma de tirar endavant".

El màxim responsable del Club Gimnàstic Terrassa ha destacat que la integració futura al CN Terrassa permetrà "optimitzar la capacitat de gestió i de generar activitat esportiva. Disposar del pavelló del Pla del Bon Aire possibilita que organitzem competicions amb seu pròpia, cosa que no podíem fer ara".

les condicions

El conveni contempla que el Club Gimnàstic Terrassa faci ús del pavelló en exclusiva de dilluns a divendres, de 15.00 a 22.00 hores, i els dissabtes, diumenges i festius, de 8.00 a 14.00. L'acord també preveu que els esportistes vinculats al Club Gimnàstic Terrassa es converteixin en abonats de les instal·lacions del Pla del Bon Aire per tal que puguin accedir a totes elles al llarg de la temporada 2020-2021. Així mateix, els familiars de primer grau d'aquests esportistes podran optar també a esdevenir abonats del Pla del Bon Aire o bé fer-se socis del CN Terrassa en les modalitats individual o familiar en condicions preferents. Igualment, el Club Gimnàstic Terrassa facilitarà la incorporació en condicions favorables de socis i sòcies del CN Terrassa que vulguin practicar les modalitats de gimnàstica artística i rítmica.

L'origen del Gimnàstic Terrassa cal buscar-lo l'any 1995, quan l'antic Tasili va constituir-se com a club després d'anys de funcionament només com a gimnàs privat. Posteriorment, l'any 2006, esdevé entitat esportiva sense ànim de lucre i el 2010 pren la denominació actual de Club Gimnàstic Terrassa. Compta amb més de 450 nens i nenes, i signa uns resultats esportius de primer nivell a Catalunya, Espanya i en competicions internacionals.w