Andrea Gonzalo tanca la plantilla de la JE Terrassa

Bàsquet

29.06.2020 | 15:37

La JE Terrassa ha fitxat la jugadora Andrea Gonzalo, provinent del Grup Barna, de Copa Catalunya. Amb aquesta incorporació es tanca la plantilla amb que les egarenques faran front a la pròxima temporada a Primera Catalana. A més d'aquest fitxatge, la JET també s'ha reforçat amb dues ex jugadores com Silvia Diao i Mireia Comas i manté de la plantilla de l'anterior exercici Marta Boneu, Montse Ricart, Judith Sauleda, Adriana Canudo i Àngela Sanabria. I pugen al primer equip Laura Abizanda, Emma Ruiz i Judith González. Jordi Sanjuán seguirà com a entrenador.