"Necessitem tenir més hores de pista"

27.06.2020 | 04:00

El creixement de l'Handbol Terrassa en quant a jugadors i categoria dels seus equips fa que el club demani una major utilització del pavelló de Can Jofresa. El club egarenc ha signat una temporada excepcional en que cal afegir a l'ascens del primer equip masculí l¡obtingut pel femení a Primera Catalana. "Hem parlat amb l'ajuntament, però no és senzill", diu el president, Ricard Guardeño. "Necessitem més hores de pista i no només per al primer equip." En tot cas, recorda que resulta problemàtic que el primer equip no pugui entrenar cap dia a pista complerta, ja que ha de compartir l'espai amb els altres equips sèniors de l'entitat. "Només podem entrenar tres dies a la setmana i això representa un problema en una categoria on els rivals poden treballar més temps que nosaltres".