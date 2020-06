L'Atlètic masculí perd dues referències

26.06.2020 | 04:00

Al primer equip masculí de l'Atlètic també s'hi han produït a les darreres setmanes moviments molt significatius amb la marxa de dos jugadors importants com el capità Dani Malgosa i Oriol Peremiquel. El primer d'ells ha jugat cinc temporades al primer equip de l'Atlètic, un període en el que ha obtingut una Lliga i ha marcat 29 gols. Dani Malgosa va admetre a les seves xarxes socials que aquesta retirada és produïa "amb un mal regust de boca" en una temporada marcada per la crisi del coronavirus, però saben que "era el moment". El jugador de l'Atlètic destacava que es quedava "amb moltíssims records de les diferents vivències i experiències que aquest esport m'ha donat, dels molts companys d'equip que he tingut, d'amics i família amb la qui he compartit tot això."

Oriol Peremiquel és un altre dels grans noms de l'Atlètic dels darrers anys. Ha jugat deu temporades al primer equip de Can Salas, amb un palmarès de cinc lligues i una Copa del Rei. A més, ha jugat quatre anys al hockey belga, dos al Dragons i dos al Antwerp.

Aquestes dues retirades se sumen a la ja anunciada anteriorment de Marc Pujal. I de les sortides també conegudes de Lluís Melé i Xavi Galí.

Per altra banda, l'Atlètic ha incorporat Nil Escudé, procedent del Júnior de Sant Cugat i producte de la pedrera de Can Salas. El jugador egarenc de 27 anys havia estat jugador del Vallès, per marxar posteriorment a FC Barcelona i Júnior. El conjunt de Can Salas ja havia anunciat abans l'arribada, des del Vallès, de tres jugadors: Joan Monzó, Pau Jover i Joan Dalmases.