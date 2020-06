Equips locals reben el Premi Joc Net de la Federació

Futbol

25.06.2020 | 15:25

Quatre equips de Terrassa i la seva zona d'influència han estat distingits amb el Premi Joc Net, impulsat per la Federació Catalana de Futbol a partir d'aquesta temporada en la campanya Tots Som un Equip. Aquest guardó vol fomentar la pràctica esportiva de manera respectuosa i no violenta. Un total de 111 equips des de Primera Catalana a Quarta Catalana han estat premiats per haver rebut menys amonestacions i expulsions. El primer classificat de cada grup rebrà 1.000 euros de premi i el segon 500. En aquest sentit, a Tercera Catalana el Matadepera ha compartit el primer lloc del grup 6 amb el Cercle Sabadellès. En el grup 7, el Viladecavalls rebrà el segon premi. Pel que fa a la Quarta Catalana, en el grup 13, el Terrassa "B" ha obtingut el premi al millor classificat i el Les Fonts el segon.