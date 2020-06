La RFEH confirma les seus de la pròxima temporada

10.06.2020 | 04:00

La RFEH ha confirmat les seus de les competiciones de la pròxima temporada. Les mateixes queden de la següent forma: 5 al 8 de desembre 2020: Copa d'Espanya Juvenil Masculina i Femenina (València). Organitzat per la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana; 27 al 30 de desembre 2020: Campionat d'Espanya Cadet Masculí i Femení de Sala (Marina D´Or; Castelló); 29 al 31 de Gener 2021: Campionat d'Espanya 1a Divisió Femenina de Sala (Sevilla). Organitzat per la Universitat de Sevilla; 28 al 31 de gener 2021: Campionat d'Espanya Infantil Masculí i Femení (Santander). Organitzat per la RS Tennis; 5 al 7 de febrer de 2021: Campionat d'Espanya 1a Divisió Masculina de Sala (Orense; Galícia). Organitzat per la Federació Gallega d'Hoquei; 12 al 14 de febrer 2021: Campionat d'Espanya Juvenil Masculí de Sala (Terrassa). Organitzat pel Club Egara; 19 al 21 de febrer 2021: Campionat d'Espanya Juvenil Femení de Sala (Viator); i del 22 al 25 d'abril 2021: Campionat d'Espanya Cadet Masculí i Femení (Getxo; Biscaia).