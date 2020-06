L'ascens a Segona "B" passa per Badalona

10.06.2020 | 12:28

L'Estadi Municipal de Badalona serà l'escenari del play-off exprés d'ascens dels equips catalans a Segona Divisió 'B', després de l'acord entre la Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament de Badalona per tal que l'estadi badaloní esdevingui com a seu de la promoció. Per tant, les possibil·litats de pujar de categoria del Terrassa FC passen per Badalona. A aquesta ciutat jugarà el 18 o 19 de juliol el primer partit d'ascens contra l'Europa. En cas de triomf, el dia 25 de juliol, també a Badalona, és decidiria la plaça a Segona "B" jugant contra el guanyador de l'eliminatoria entre el CE L'Hospitalet i la UE Sant Andreu