Castillo, a un pas del Terrassa Terrassa FC i Bonaire separen els seus camins

Josep Cadalso

08.06.2020 | 21:09

El defensa Sergio Castillo, procedent de l'Horta, es convertirà segurament aquesta setmana en nou jugador del Terrassa FC. L'acord entre ambdues parts està molt avançat, a falta que es produeixi la signatura del compromís. Castillo ja va ser pretès pel Terrassa la temporada passada, però el jugador va preferir seguir una temporada més a l'Horta. Aquest any l'escenari ha canviat i el central vol emprendre una nova etapa en la seva carrera futbolística i fer un pas endavant. En el Terrassa es trobarà alguns excompanys amb els qui ja va coincidir a l'Horta, com Galeano, Genís o Domi.

Castillo actua en la posició de defensa central i destaca per la seva eficàcia en la sortida de pilota, una característica que encaixa en la filosofia de joc del Terrassa FC i que fa que sigui un jugador apreciat pels responsables tècnics del club egarenc. Ha jugat tres temporades a les files de l'Horta, club que el va fitxar procedent del Masnou. Anteriorment havia militat al Sants. En la temporada 17-18, va disputar 38 partits amb l'Horta a la Lliga i va fer un gol. A la 18-19 va participar en 39 partits de Lliga i dos de "play off" i va anotar 4 gols. I a la 19-20 ha jugat 20 partits, amb un gol marcat.

Sergio Castillo Larraz té 28 anys i ha estat molt lligat en els darrers anys al tècnic Nacho Castro, que el va convertir en una de les referències del joc del sorprenent Horta, amb qui va disputar una promoció d'ascens a Segona "B". La continuïtat de Nacho Castro a l'Horta la temporada anterior va ser el motiu que va decidir Castillo a rebutjar l'oferta del Terrassa. Ara, en canvi, amb Nacho Castro a l'Andorra la situació ha canviat i les dues parts tenen interessos coincidents.

els positius, ara negatius

El Terrassa, concentrat en el "play off" d'ascens que ha de disputar al mes de juliol no ha publicitat els seus moviments de mercat per centrar tota l'atenció en aquesta fase decisiva del campionat. Però això no vol die que no hi hagi activitat en els despatxos. Fa unes setmanes es va conèixer l'interès pel migcampista del Cerdanyola Roger, que finalment sembla que anirà al Badalona. I ara aquest moviment amb Castillo, amb desenllaç imminent.

La plantilla va iniciar ahir la segona setmana d'entrenaments, que ara han passat de ser individuals i fer-se en grups reduïts. El club egarenc prepara la seva participació a la promoció d'ascens, en que debutarà el 18 o 19 de juliol contra l'Europa. En el Terrassa, els dos membres del cos tècnic que van donar positiu per coronavirus la setmana passada es van reintegrar ahir a la feina ja que en la prova serològica realitzada posteriorment el resultat va ser negatiu, motiu pel qual van poder reincorporar-se amb normalitat als entrenaments.

A partir de la pròxima temporada, Terrassa FC i EF Bonaire deixaran de funcionar com un únic club com ho han fet en els darrers anys. El Bonaire, a més, deixarà de ser filial de la Fundació Terrassa FC, vincle que mantenia amb l'entitat que agrupa tot el futbol base del Terrassa. El Bonaire controlarà tots els seus equips i també l'àrea econòmica de la seva afectació.

Amb aquest nou escenari, es vol que el club potencií la seva activitat en tots els sentits. Malgrat això, les dues entitats mantindran punts de col·laboració, com per exemple en la cessió d'algunes franges horàries d'utilització del camp del Bonaire per equips del Terrassa. Cal recordar que el president del Bonaire, Ildefons Doblas, és membre del consell d'administració del Terrassa FC arran la seva estreta vinculació amb el president. Jordi Cuesta. El Terrassa, a més, també mantindrà una línia de col·laboració amb el Can Boada per desenvolupar l'activitat d'alguns dels seus equips formatius en el camp d'aquest club.