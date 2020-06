El defensa Sergio Castillo, molt a prop del Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

08.06.2020 | 14:02

El defensa Sergio Castillo, procedent de l'Horta, es convertirà segurament aquesta setmana en nou jugador del Terrassa FC. L'acord entre ambdues parts està molt avançat, a falta que es produeixi la signatura del compromís. Castillo ja va ser pretès pel Terrassa la temporada passada, però el jugador va preferir seguir una temporada més a l'Horta. Aquest any l'escenari ha canviat i el central vol emprendre una nova etapa en la seva carrera futbolística i fer un pas endavant. En el Terrassa es trobarà alguns excompanys amb els qui ja va coincidir a l'Horta, com Galeano, Genís o Domi.

Castillo actua en la posició de defensa central i destaca per la seva eficàcia en la sortida de pilota, una característica que encaixa en la filosofia de joc del Terrassa FC i que fa que sigui un jugador apreciat pels responsables tècnics del club egarenc. Ha jugat tres temporades a les files de l'Horta, club que el va fitxar procedent del Masnou. Anteriorment havia militat al Sants. En la temporada 17-18, va disputar 38 partits amb l'Horta a la Lliga i va fer un gol. A la 18-19 va participar en 39 partits de Lliga i dos de "play off" i va anotar 4 gols. I a la 19-20 ha jugat 20 partits, amb un gol marcat.