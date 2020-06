El Terrassa FC, sense positius per coronavirus

Futbol. Tercera Divisió

06.06.2020 | 17:10

Els dos membres del cos tècnic del Terrassa FC que van donar positiu per coronavirus en els primers tests realitzats el dimecres, han donat negatiu en la prova serològica realitzada posteriorment. D'aquesta forma, cap component de la plantilla està contagiat. Els dos tècnics es podran reincorporar als entrenaments a partir del dilluns. Els components de l'equip hauran de passar un nou test abans de la disputa del primer partit del "play off", el 18 o 19 de juliol contra l'Europa. L'equip barceloní també comptava amb un positiu en el seu equip en el primer test i, com en el Terrassa, ha donat negatiu en el segon.

El Terrassa FC farà un pas més la setmana vinent en els seus entrenaments per a preparar la disputa del "play off" d'ascens. Després de les sessions individuals d'aquesta darrera setmana, la pròxima es passarà a fer sessions grupals en dues franges horàries a les tardes. Els entrenaments se seguiran celebrant al Camp Olímpic a porta tancada i continuaran respectant els torns, el circuit i totes les mesures i normes de prevenció, higiene i seguretat que recull el protocol dissenyat pel club i que compta amb el vistiplau de l'Ajuntament de Terrassa.