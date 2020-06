Lillo - Pep: de Terrassa a Manchester

Futbol

Josep Cadalso

05.06.2020 | 15:57

El tècnic basc Juanma Lillo, pot convertir-se en les pròximes hores en el segon entrenador de Pep Guardiola en el Manchester City com a substitut de Mikel Arteta. Ambdós han mantingut una estreta relació al llarg de la seva vida, amb una admiració mútua en l'àmbit futbolístic i una coneguda amistat en el personal. Guardiola va arribar a jugar uns mesos a l'equip mexicà Dorados de Sinaloa, on va tenir l'oportunitat de ser entrenat per Lillo. I quan Guardiola va ser escollit com a secretari tècnic a la candidatura de Lluís Bassat a la presidència del FC Barcelona, la seva aposta per la banqueta del primer equip era Lillo. Fins avui, Juanma Lillo era l'entrenador de l'equip xinès del Qingdao Huanghai, a qui va ascendir a la Superlliga en el darrer exercici. El seu segon era el terrassenc Óscar Céspedes, que és el seu substitut al front del conjunt asiàtic.

La història de la relació entre Lillo i Guardiola també té un capítol en el Terrassa FC, on van compartir unes setmanes de treball com a entrenador i jugador. Va ser a la temporada 2004-05, la darrera dels egarencs a la Segona Divisió "A". Lillo va ser fitxat pel president Guillermo Cabello com a responsable tècnic d'una plantilla de primer nivell que volia lluitar per l'ascens a Primera Divisió. Guardiola, mentrestant, esgotava la seva carrera futbolística a Qatar. El llavors futbolista català va demanar permís per entrenar-se amb Lillo a Terrassa abans d'incorporar-se al seu equip qatarià i va treballar durant unes setmanes d'estiu amb el conjunt egarenc, com un component més de la plantilla. Els jugadors del Terrassa FC de l'època van quedar fascinats per la personalitat d'un Guardiola que ja començava a pensar en clau entrenador i que va centrar gran part de les mirades en els entrenaments que l'equip feia a les pistes d'atletisme de Can Jofresa i al Camp Olímpic.