L'egarenc Óscar Céspedes és el substitut de Lillo al Qingdao xinès

Futbol

Josep Cadalso

05.06.2020 | 18:10

El terrassenc Óscar Céspedes és el nou entrenador del Qingdao Huanghai de la Superlliga xinesa de futbol. Céspedes era l'ajudant de Juan Manuel Lillo i ara el relleva en el càrrec després que el tècnic basc hagi anunciat la seva renúncia, segurament per fitxar pel Manchester City com a segon de Pep Guardiola. Céspedes, que va jugar també en el Terrassa FC, va arribar a la Xina el febrer de 2016, per fer-se càrrec de les categories formatives del Qingdao Huanghai i també desenvolupar tasques de promoció a la federació xinesa. La temporada passada ja va exercir com a segon entrenador del primer equip, aconseguint l'ascens a la Superlliga per primer cop a la història d'aquest club.