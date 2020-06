> Tercera Divisió

Cechu Besonías tornarà a jugar al San Cristóbal

04.06.2020 | 20:31

El San Cristóbal està a prop de tancar el fitxatge del lateral dret Sergi Besonias, conegut futbolísticament com a Chechu. El futbolista ha jugat aquesta darrera temporada al Granollers, club al qual va arribar procedent del San Cristóbal on va disputar el seu primer any com a amateur. Chechu juga de forma preferent en...