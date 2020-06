Dos membres del cos tècnic del Terrassa donen positiu per coronavirus

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

04.06.2020 | 15:51

Dos membres del cos tècnic del primer equip del Terrassa FC van donar positiu per coronavirus en els tests serològics que se li van practicar a l'equip el passat dimecres. La identitat dels dos afectats no ha estat revelada, però cap d'ells és l'entrenador, Xevi Molist. Després d'aquest positiu, s'han aplicat les mesures de seguretat que marca el protocol sanitari quan a aïllament i seguretat. El seu període de baixa deprendrà dels resultats dels tests PCR que se'ls faran en uns dies per confirmar els primers resultats. Mentre el resultat no sigui negatiu, no es podran reincorporar a la feina.

El club va informar el mateix dimecres que els resultats de tots els jugadors de l'equip van ser negatius, pel que en aquest sentit els entrenaments programats es continuaran fent segons la programació establerta. L'equip s'hi ha de sotmetre a nous controls abans de la disputa del primer partit de "play off". En el club es considera que el fet que els jugadors no tinguin cap afectació demostra que les mesures preses en aquesta tornada a l'activitat han estat les adients.

A part d'aquests dos positius en el cos tècnic del Terrassa FC, també s'ha sabut que en les proves fetes a l'Europa s'ha registrat un positiu en els tests realitzats.