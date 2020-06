Miguel Ángel y Rafa Luque, nous coordinadors del futbol base Pubelo Nuevo

Futbol

03.06.2020 | 16:21

El Pueblo Nuevo 2002 ha anunciat el fitxatge dels germans Miguel Ángel i Rafa Luque Santiago com a nous coordinadors del seu futbol base. Amb aquesta incorporació, el club egarenc vol potenciar els seus equips formatius amb un programa de treball de millora en els seus jugadors i en els entrenadors de l'entitat, sobretot posant especial atenció a l'àmbit educatiu i didàctic.

Miguel Ángel Luque ha acumulat una gran experiència en la seva etapa com a futbolista, en clubs com Espanyol, Villarreal, Barça "B", Almeria o Atlético de Madrid, a més d'internacional espanyol sub-19. Està titulat com a tècnic en metodologia del futbol i coordinació específica per al futbol base. Rafa Luque, per la seva banda, compta amb una llarga experiència en el futbol formatiu, disposant de titulació en tècnic esportiu especialista en futbol.