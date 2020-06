Albert López rep l'alta i el Terrassa pasa els tests del coronavirus

Futbol. Tercera Divisió

03.06.2020 | 20:40

El davanter del Terrassa FC Albert López, ha rebut aquest dimecres l'alta mèdica i ja està a disposició de Xevi Molist de cara al "play off" que es disputarà en la segona quinzena del mes de juliol. Albert López va patir una greu lesió al genoll durant la pretemporada que l'ha mantingut inactiu durant tot l'exercici. Ara caldrà que s'integri en tota la dinàmica de la plantilla per agafar estat de forma adequada.

Per altra banda, la plantilla egarenca s'ha sotmès als tests de coronavirus previs marcats per la Federació Espanyola. Han fet la prova tant els jugadors com els components del cos tècnic i tots els resultats han estat negatius. Aquests tests eren obligats abans d'iniciar els entrenaments en grups reduïts. Els següents es faran abans de la disputa del primer partit del "play off".