Futbol. Tercera Catalana

03.06.2020 | 13:25

La UD San Lorenzo ha renovat Abel Martínez com a entrenador del primer equip per a la pròxima temporada. La novetat en el seu cos tècnic és l'arribada de Juan Duro com a segon entrenador. Abel Martínez té una llarga experiència com a tècnic, tant en equips formatius com amateurs. El San Lorenzo tornarà a militar a Tercera Catalana la pròxima temporada.