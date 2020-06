El San Cristóbal recuperarà Chechu Besonías

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

02.06.2020 | 19:29

El San Cristóbal està a prop de tancar el fitxatge del lateral dret Sergi Besonias, conegut futbolísticament com a Chechu. El futbolista ha jugat aquesta darrera temporada al Granollers, club al qual va arribar procedent del San Cristóbal on va disputar el seu primer any com a amateur. Chechu juga de forma preferent en la posició de lateral dret i ha protagonitzat una molt bona temporada en l'equip de la capital del Vallès Oriental. Ha disputat 20 partits de Lliga, 16 dels quals com a titular. En el San Cristóbal també va fer un molt bon paper en el seu any com a parroquial. Les negociacions entre les dues parts estan molt avançades i es podrien tancar aviat.

Per altra banda, el San Cristóbal s'ha interesat també amb el defensa egarenc David López però en el seu cas els contactes han estat inicials. David López, lateral esquerre de 33 anys, milita al Sant Julià d'Andorra i fins a finals de juliol no finalitza el campionat en el Principat. Està a l'espera de conèixer els plans de futur del seu actual club. El jugador ha entrenat amb el San Cristóbal alguns mesos d'aquesta temporada, desplaçant-se a Andorra per jugar els partits. David López va militar al Terrassa FC i també ha jugat en altres clubs catalans com Cerdanyola, Europa i Rubí, entre altres.