El CN Terrassa obre la piscina de 50 metres

Natació

Josep Cadalso

01.06.2020 | 11:44

Aquest dilluns el CN Terrassa ha pogut obrir la piscina de 50 metres, després que el govern espanyol autoritzés el dissabte l'obertura de les piscines per a la pràctica esportiva. La instal·lació aquàtica ha entrat en servei amb aforament reduït i no es podran utilitzar els vestidors. El club, per altra banda, podria obrir aquesta setmana la piscina exterior de 25 metres que ha estat reparada i sanejada. Aquest és un nou pas en l'entrada en servei de les instal·lacions del CN Terrassa, que va obrir les seves portes fa una setmana. També avui s'ha obert el rocòdrom.

Per altra banda, des d'avui es pot jugar ja en modalitat dos per dos en les disciplines de pàdel, tennis i frontennis. Totes aquestes activitats s'hauran de reservar prèviament a través de l'app o de la central de reserves. No es podrà accedir al club sense cita prèvia ni fora de l'horari reservat. Les instal·lacions de l'Àrea Olímpica estaran obertes, entre setmana, de 8.30 a 14.30 i de 16 a 22 hores. I els caps de setmana de 8.30 a 14.30. El complex del Pla del Bon Aire estarà obert entre setmana de 16 a 22 hores i els caps de setmana de 8.30 a 14.30.

A partir d'avui, a l'Ârea Olímpica es pot utilitzar la piscina de 50 metres en aforament reduït, el pàdel (dos contra dos), el rocòdrom (dues persones, escalador i assegurador) i fer entrenaments individuals amb un tècnic. I al Pla del Bon Aire, tennis i frontennis, en modalitat d' un contra un o dos contra dos.