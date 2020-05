El Terrassa FC inicia els entrenaments individuals

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

31.05.2020 | 12:43

La primera plantilla del Terrassa FC torna dilluns als entrenaments. Ho farà amb sessions individualitzades i a porta tancada al Camp Olímpic, iniciant el pla de treball per a preparar la disputa del "play off" d'ascens a Segona Divisió "B". Per complir amb tota la normativa sanitària, el club ha dissenyat uns torns de treball, el circuit que realitzaran totes les persones que participin als entrenaments (vindran vestits de casa i no utilitzaran els vestidors, anant des de l'aparcament al terreny de joc) i totes les mesures i normes de prevenció, higiene i seguretat que recull el protocol dissenyat pel club i que compta amb el vistiplau de l'Ajuntament de Terrassa.

El primer equip del Terrassa FC ha estat 80 dies sense treballar al camp, però els jugadors han mantingut un pla de treball dissenyat pel cos tècnic en el que han fet 15 sessions d'entrenament grupals, cadascú des de casa i a través de videotrucada, i més de 30 reunions tàctiques, totes des de la distància i de forma telemàtica,

Encara no està concretada la data d'inici dels entrenaments grupals, que inicialment quedaven posposats fins a l'entrada a la fase 2 de desescalada.

El Terrassa FC disputarà la primera eliminatòria del "play off" contra l'Europa, el 18 o 19 de juliol. El dia 25 es jugarà la final entre els guanyadors de les dues semifinals. L'altre partit enfrontarà l'Hospitalet i el Sant Andreu.