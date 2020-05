Normativa per a regular finals excepcionals

Hockey

31.05.2020 | 13:44

La Real Federació Espanyola de Hockey (RFEH) sotmetrà a aprovació en la seva Assemblea el pròxim 6 de juny una normativa per a regular com resoldre les competicions en situacions excepcionals com la de la pandèmia actual, que ha acabat amb la lliga sense que hi hagi campió ni descensos encara que sí ascensos.

L'objectiu d'aquesta nova norma és "saber a què atenir-se" davant qualsevol mena d'eventualitat, segons ha explicat a EFE el president de la RFEH, Santiago Deó. "La normativa regularà les competicions sigui el que sigui el que passi, si la lliga no ha acabat la primera volta, si s'han jugat dos terços, la lliga regular sí però no el play off no, quan hi ha descens, quan no... Una normativa que es pot criticar però que està escrita, sapiguem a què atenir-nos i no que hàgim de decidir en una taula si es baixa o no i qui és campió."

Deó ha dit que les eleccions a la presidència es convocaran al setembre per fer-les al novembre. I ha confirmat la seva intenció de predsentar-se a la relecció. Quan a l'impacte que la pandèmia tindrà en el hockey, admet que serà important. "El Consejo Superior de Deportes ens ha dit que enguany tot el que estava promès ens ho donarà, però vindran anys durs per la situació del país. Espero que no siguem dels més perjudicats com vam ser en la crisi del 2008-2009 al 2013 que en l'acumulat rebem un 70% menys del que rebem en 2008 ara que tornàvem a veure la llum... Els clubs ho estan notant molt per les quotes i la reducció de socis.