El Terrassa FC haurà de passar dos tests abans del "play off"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

30.05.2020 | 11:34

Els equips que participin en el "play off" d'ascens hauran de passar dos tests abans no juguin els partits previstos d'aquesta fase. Així ho ha determinat la Federació Espanyola. La mesura afecta un Terrassa FC que la propera setmana podria iniciar els entrenaments individuals de cara a preparar la seva participació en el "play off".

Els tests serològics es faran els dies previs al primer entrenament en grup i al primer partit de cada equip. La Federació Espanyola ha arribat a un acord amb la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE perquè es puguin fer els tests en les seus pròpies o concertades d'aquesta mutualitat de forma gratuïta per a tots els membres dels equips amb llicència federativa.