Sergi Martínez també renova amb el San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

30.05.2020 | 19:05

El CP San Cristóbal segueix construint la plantilla de la pròxima temporada. Aquest dissabte ha anunciat la renovació del migcampista Sergi Martínez per una temporada més. Sergi Martínez és un fix en el mig camp parroquial, com demostra el fet que aquesta temporada ha jugat 25 partits de Lliga. Serà el seu quart exercici amb el San Cristóbal.

Oliver Ballabriga ha fet una aposta per mantenir el bloc de jugadors i ja s'ha assegurat la continuïtat de sis futbolistes. A més de Sergi Martínez, han renovat: Cristian, Òscar Sierra, Ricki Calamardo, Mario Domingo i Mario Cantí.