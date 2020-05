Marc Miralles deixa el CD Terrassa i fitxa pel Polo

Hockey

30.05.2020 | 16:44

El RC Polo ha anunciat el fitxatge del jugador del CD Terrassa Marc Miralles, que s'incorpora al conjunt barceloní com a una de les grans apostes d'aquest equip de cara a la propera temporada. Marc Miralles, internacional de 22 anys d'edat, és un producte de la pedrera del CD Terrassa on s'ha consolidat com un dels jugadors més destacats de la Lliga espanyola i un fix a la selecció espanyola absoluta. Cal recordar que fins a la suspensió de la Lliga era el màxim realitzador del campionat estatal amb un total de 14 gols. És un bon especialista en els llançaments de penals. El seu fitxatge permet al Polo incorporar un jugador de primer nivell per cobrir la baixa de l'argentí Matías Rey. El Polo, dirigit pel terrassenc Roger Pallarols, també ha incorporat per a la propera temporada un altre egarenc, el porter Cesc Mata procedent del Júnior.