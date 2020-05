El CN Terrassa obrirà dilluns la seva piscina per a ús esportiu

Natació

Josep Cadalso

30.05.2020 | 15:31

El CN Terrassa obrirà dilluns la seva piscina de 50 metres en versió descoberta, després que el govern espanyol hagi autoritzat aquest dissabte l'obertura de les piscines per a la pràctica esportiva. El club egarenc ha anunciat que obrirà aquesta instal·lació en la seva versió descoberta amb cita prèvia i amb una persona per carril, sense poder utilitzar els vestidors. A més, el CN Terrassa començarà a omplir la piscina exterior de 25 metres que ha estat reparada i sanejada. És previsible que el dijous ja estigui en condicions de ser utilitzada.

El govern espanyol ha flexibilitzat algunes disposicions pels territoris en fase 1, obrint les piscines per a ús esportiu a partir del dilluns. El text publicat al Butlletí Oficial de l'Estat informa que quan la piscina es divideixi en carrers d'entrenament, s'habilitarà un sistema d'accés i control per evitar l'acumulació de persones. També es diu que caldrà mantenir l'aforament fins a un màxim del 30 per cent de la capacitat de la piscina.