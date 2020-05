Apelació desestima el recurs del Sant Andreu contra la classificació de Tercera

Futbol. Tercera Divisió

30.05.2020 | 11:20

El Comité d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha desestimat el recurs presentat pel Sant Andreu contra la classificació de Tercera Divisió, en què el club barceloní ha acabat ocupant la quarta posició després que se li donés per perdut el partit contra la Pobla de Mafumet per alineació indeguda. El Sant Andreu considera improcedent el procediment per desfer l'empat a punts produït amb l'Europa, tenint en compte el "goal average" general, ja que aquests dos equips només s'havien enfrontat a la primera volta. El Sant Andreu argumenta que en altres grups s'ha aplicat el resultat del partit directe de la primera volta per desfer l'empat.

El Sant Andreu, per altra banda, ha anunciat que recorrerà al TAD (Tribunal Administratiu de l'Esport) contra la pèrdua dels tres punts en el partit contra la Pobla de Mafumet. Aquest conflicte és determinant per al Terrassa, que com a segon de la Lliga s'ha d'enfrontar al tercer en la primera eliminatòria del "play off". Inicialment el seu rival era el Sant Andreu, però la sanció imposada fa que ara s'hagi d'enfrontar a l'Europa.