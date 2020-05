Ciclisme

29.05.2020 | 23:03

Joan Matarín és el nou president del Terrassa Ciclisme Club, ocupant la vacant produïda per la mort de Ramon Tejedor. El nomenament s'ha fet a proposta de la junta gestora del club, de la que Matarín formava part. El nomenament té caràcter provisional fins que tinguin lloc unes noves eleccions. Durant aquest període, la junta mantindrà una línia d'actuació de continuïtat amb el projecte anterior. Els responsables del club volen minimitzar l'impacte econòmic que es produirà per la crisi del coronavirus en un any que s'espera difícil en el sentit econòmic.