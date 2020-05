Terrassa FC i San Cristóbal llencen les seves mascaretes

28.05.2020 | 15:37

El Terrassa FC i el CP San Cristóbal, els dos equips locals de Tercera Divisió, han llençat al mercat les seves mascaretes oficials. El Terrassa FC les ha posat avui a la venda i es pot adquirir mitjançant les seves xarxes oficials fins que no es puguin obrir les oficines del Camp Olímpic. El producte està impulsat pel club i per la botiga L'Informal, està disponible en talla adult i també es pot adquirir, sota encàrrec, en talles inferiors. La mascareta és reutilitzable d'ús diari, suporta rentats de més de 60ºC, està feta dos teixits de polièster 100% i tant la goma com el filtre i la tela estan homologats. El club posa a la venda també a només 6 euros la unitat les mascaretes personalitzades amb els dorsals i els noms dels jugadors del primer equip del Terrassa FC, que des del primer moment d'inici de l'activitat lluiran els homes de Xevi Molist.

El San Cristóbal també ha presentat les seves mascaretes en les diferents talles, que també ha llençat el club en col·laboració amb L'Informal.