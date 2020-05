Marta Corredera no seguirà en el Levante

Futrbol

26.05.2020 | 12:40

La jugadora internacional terrassenca Marta Corredera, no continuarà la pròxima temporada a les files de la UD Levante, un dels equips capdavanters del futbol femení espanyol. El club valencià ha informat avui dimarts que vuit jugadores, entre elles Corredera, no segueixen la propera temporada. La futbolista egarenca ho ha confirmat també a les seves xarxes socials. "És el moment de prendre la decisió de separar els nostres camins per a seguir creixent", explica en el seu missatge de comiat a l'afició. "Ha estat un paler enorme defensar aquest club històric i us desitjo la major de les sorts en endevant."

Marta Corredera va arribar al Levante fa dues temporades, procedent de l'Atlético de Madrid. Aquesta temporada, el conjunt valencià ha finalitzat la Lliga en la tercera posició.