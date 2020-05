Hockey. Divisió d'Honor femenina

26.05.2020 | 13:28

La portera de l'Atlètic Terrassa Liz Tamburro causa baixa a la plantilla del conjunt de Can Salas. Així ho ha anunciat l'entitat aquest dimarts. Liz Tamburro, jugadora nordamericana, ha miltat a l'Atlètic per espai de dues temporades. Ara inicia una nova etapa per retornar als Estats Units. Aquesta és la segona baixa a l'Atlètic, que fa uns dies va anunciar el fitxatge de Clàudia Parera pel Bruges de la lliga belga.