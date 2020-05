Els equips no podran entrenar fins a la fase 2 de desconfinament

26.05.2020 | 04:00

Molta incertesa ahir en relació amb el calendari d'entrenaments per als equips que jugaran el "play off". Si el Terrassa, per exemple, ja parlava de començar a treballar aquesta setmana, la circular que va fer pública la Federació Espanyola deixa en suspens aquesta opció. I regula que fins que els municipis dels equips afectats no entrin a la fase 2, no es podran entrenar. Això allarga el calendari de forma considerable, en un mínim de dues setmanes. El Terrassa volia començar amb els entrenaments individuals aviat i el club espera ara aclariments a la normativa per prendre decisions. En tot cas, sembla poc probable que s'obri l'estadi abans de final de mes, data en què finalitza l'ERTO que afecta la plantilla. A més, s'haurà de garantir el protocol establert pel Consejo Superior de Deportes. Les instal·lacions hauran de respectar la normativa quant als accessos, circulació, dispensadors de gel hidroalcohòlic i limitació de l'aforament i desinfecció. I s'hauran de passar dues proves de control del virus.

Al juliol

El "play off" jugarà la primera eliminatòria el 18 o 19 de juliol. I la final el 25.