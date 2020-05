Solució ajornada per a l'aparcament

23.05.2020 | 04:00

Un dels dèficits històrics que pateix tant el CN Terrassa com l'Àrea Olímpica fa referència a la manca de places d'aparcament en un punt molt saturat d'instal·lacions i activitat esportiva. Des de fa anys, s'han articulat diferents propostes pels agents polítics i socials que finalment no han vist la llum pel seu alt cost econòmic. En aquesta direcció, la junta directiva del CN Terrassa fa mesos que treballa en un projecte viable que resolgui, en part o de forma definitiva, aquesta problemàtica. I en aquesta direcció, recentment va presentar a l'Ajuntament un projecte innovador que reduïa de forma notable el cost econòmic de l'actuació. Consisteix a situar l'aparcament en l'actual camp de futbol, amb una estructura coberta com si es tractés d'una nau amb una elevada capacitat de places d'aparcament. En la coberta d'aquesta peça quedaria el camp de futbol. L'Ajuntament va veure amb bons ulls la proposta, que passaria per una inversió i una gestió compartida, però la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus ha deixat en suspens el projecte. Com també ajornarà els plans de tenir redactat abans que no finalitzi el mandat de l'actual directiva el projecte tècnic de la nova piscina coberta que es vol aixecar en l'actual camp de futbet.