L'Europa podria ser ara el rival del Terrassa al "play off"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

22.05.2020 | 21:33

El Terrassa FC podria tenir nou rival en el "play off" d'ascens a Segona Divisió "B", que es jugarà a la segona quinzena del mes de juliol. En lloc del Sant Andreu, ara podria ser l'Europa si es confirma la pèrdua dels tres punts dels andreuencs en el partit que van disputar contra la Pobla de Mafumet. En cas que sigui així de forma definitiva, el Sant Andreu passaria de la tercera a la quarta posició de la classificació final del campionat i el Terrassa tindria nou rival. Els egarencs, segons a la Lliga, s'han d'enfrontar a la primera eliminatòria de la promoció contra el tercer del campionat, que ara seria l'Europa. El Sant Andreu ja ha anunciat que presentarà recurs.

El canvi es produeix arran l'acceptació del recurs presentat al Comitè d'Apel·lació per part de la Pobla de Mafumet, per una alineació indeguda del jugador del Sant Andreu Josu en el partit que va enfrontar aquests dos equips i que va guanyar el Sant Andreu per 1 a 0. La Federació Catalana va fallar en contra de la Pobla de Mafumet en primera instància, decisió que ara ha estat canviada per la Federació Espanyola.