Canvi a la porteria del CN Terrassa: marxa Aguilar, arriba Motos

Waterpolo

Josep Cadalso

22.05.2020 | 12:33

El porter del CN Terrassa Iñaki Aguilar no continuarà la pròxima temporada al conjunt egarenc. Als seus 36 anys deixa l'entitat terrassenca, després d'haver jugat un paper clau en els èxits de les darreres temporades. El CN Terrassa incorpora en el seu lloc Pepe Motos, un porter de les màximes garanties en una posició clau per seguir aspirant a les primeres posicions de les competicions espanyoles. Pepe Motos ha complert recentment una sanció de dos anys després de donar positiu per una substància prohibida. En aquell moment era el porter titular del CN Sabadell i segon a la selecció espanyola absoluta.

La sortida d'Iñaki Aguilar deixa un buit en la plantilla egarenca, donat el pes que ha tingut en els darrers anys dins i fora de la piscina. A més, ha estat un dels jugadors més carismàtics per l'afició local gràcies al rendiment immillorable que ha ofert. Iñaki Aguilar va arribar al CN Terrassa procedent del CN Sabadell i és un dels millors porters del waterpolo espanyol dels darrers temps. Ha participat en tres Jocs Olímpics, ha guanyat una medalla de plata i un bronze en campionats del Món i un bronze europeu. Amb els seus clubs anteriors (CN Barcelona i CN Sabadell) va guanyar tres lligues, quatre Copes del Rei i una Copa Len.

Per altra banda, el CN Terrassa també s'ha assegurat la continuïtat d'una de les peces importants de la seva primera plantilla. Es tracta del madrileny Alberto Barroso, que ha signat la seva renovació. Internacional i jugador de gran capacitat realitzadora, el seu protagonisme al CN Terrassa ha estat fonamental des de la seva arribada.