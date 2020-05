 Alberto Barroso ha pogut entrenar en una piscina particular

22.05.2020 | 04:00

>Un dels waterpolistes del CN Terrassa que s'incorpora als entrenaments de la selecció espanyola al CAR és Alberto Barroso. Ho farà avui, després d'haver passat de forma satisfactòria els controls mèdics que se li han fet. "Tinc moltes ganes de treballar a la piscina. Estic desesperat", comenta. "Vaig trucar no menys de deu vegades per veure si ja estaven totes les proves passades." Barroso recorda que els jugadors en dinàmica de selecció nacional fa dos anys que no s'han aturat. "Aquest confinament ens ha permès descobrir moltes coses i gaudir de la família", explica. Barroso va passar el confinament a Tenerife, a casa dels pares de la seva dona on va poder gaudir d'una piscina en la qual podia fer alguna activitat en medi aquàtic. "Podia fer coses a diferència d'altres companys. Després, quan a les Canàries es va entrar a la fase 1 sortia a nedar al mar cada dia. Això em va salvar, perquè ha estat un temps molt dur." El jugador madrileny ja ha signat la seva renovació amb el CN Terrassa per la pròxima temporada.

30 per cent

El CAR ha obert per un col·lectiu de 100 esportistes, el 30 per cent de la seva capacitat. No tots s'han incorporat al centre.