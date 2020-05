Es retira Maria Olmo, referència del bàsquet femení a Terrassa

Bàsquet

Joan Fitó

21.05.2020 | 16:16

La jugadora del CN Terrassa de bàsquet Maria Olmo, ha anunciat la seva retirada després de tota una vida de vinculació amb el club egarenc. Amb ella marxa una part de la història del Natació, club al que es va incorporar en categoria cadet i on ha jugat durant tota la seva carrera esportiva. Amb 36 anys, Maria Olmo tenia decidit deixar el bàsquet al final d'aquesta temporada i el final sobtat de la competició per la crisi del coronavirus no l'ha fet canviar d'opinió. Maria Olmo considera que era el moment adequat per deixar la pràctica esportiva del bàsquet.

Maria Olmo ha jugat durant 21 temporades al CN Terrassa. Ha obtingut tres ascensos a Copa Catalunya amb les egarenques i en dues oportunitats ha aconseguit la permanència en aquesta categoria, sent seleccionada en una ocasió per disputar el partit All Star de Copa Catalunya.

Aquesta temporada ha disputat 17 partits, amb una mitjana de 20,5 minuts per partit i 9,2 punts, sent la segona màxima anotadora de l'equip. Per tant, ha estat un element decisiu en la bona campanya del seu equip, que ha obtingut l'ascens a Copa Catalunya.