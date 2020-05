Héctor Gallego, nou coordinador tècnic de l'Sferic

Hoquei patins

21.05.2020 | 11:26

L'Sferic ha fet oficial el fitxatge d`Héctor Gallego com a nou coordinador tècnic del club egarenc. Prové del Cerdanyola, on ha acumulat deu anys d'experiència com a entrenador en el club de la seva ciutat. Com a jugador ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria a Nacional Catalana, en clubs com Sentmenat, Ripollet o Cerdanyola. També ha jugat a la lliga suïssa a les files del RHC Wolfurt, on també va fer funcions de coordinació i direcció esportiva. De tornada a Catalunya, va centrar més la seva funció com a ajudant en tasques de coordinació i entrenador en el Cerdanyola.