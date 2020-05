El CN Terrassa reobrirà el pròxim dilluns

Instal·lacions esportives

Josep Cadalso

21.05.2020 | 21:33

El Club Natació Terrassa tornarà a obrir les seves instal·lacions el pròxim dilluns 25 de maig, segons ha anunciat avui el club egarenc. Aquesta reobertura es produirà sempre que es confirmi l'accés de la ciutat a la fase 1 de desconfinament, com està previst. El parc esportiu del club egarenc realitzarà algunes activitats concretes, a l'espera que es vagi entrant en noves fases de desconfinament en el futur. Durant el període de tancament, el club ha mantingut en condicions les seves instal·lacions i s'ha preparat de cara al retorn, amb la higiene com a prioritat per vetllar per la salut i la seguretat dels seus socis i esportistes. Aquesta reobertura afectarà tant al complex de l'Area Olímpica com al del Pla del Bon Aire.

Pel que fa a l'Àrea Olímpica, es podrà jugar a pàdel, un contra un, i es podran fer entrenaments individualitzats amb acompanyament d'un tècnic. En el Pla del Bon Aire, es podrà jugar a tennis, un contra un, a frontenis, també un contra un, i el pavelló podrà ser utilizat per dos esportistes i dos tècnics, en mig camp cada parella.

Totes aquestes activitats s'hauran de reservar prèviament a través de l'app o de la central de reserves. No es podrà accedir al club sense cita prèvia ni fora de l'horari reservat i només es podrà fer una activitat al dia. La resta d'instal·lacions, vestidors i dutxes inclosos, romandran tancades.

Els horararis d'obertura del 25 al 31 de maig queden situats en les següents franges horàries. Pel que respecta a les instal·lacions de l'Ârea Olímpica, estaran disponibles, de dilluns a divendres, de 8.30 del matí a 14.30 hores. A la tarda, obrirà les portes a les 4 de la tarda fins a les 10 de la nit. El cap de setmana, l'horari serà de 8.30 a 14.30.

Pel que respecta a la zona del Pla del Bon Aire, els horaris seràn de 4 de la tarda a les 10 de la nit de dilluns a divendres i de 8.30 a 14.30 els caps de setmana. El club té previst ampliar l'horari a mesura que es puguin utilitzar més espais.