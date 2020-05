Albert Lis, nou entrenador del Vallès Esportiu

Hockey. Divisió d'Honor "B"

21.05.2020 | 16:35

Albert Lis és el nou entrenador del Vallès Esportiu, equip de la Divisió d'Honor "B", en substitució de Pol Garrido, que ha deixat l'equip de Can Salas per entrenar el FC Barcelona. Lis havia estat enrtenador assistent de Garrido durant dues temporades. El nou tècnic del Vallès porta 13 anys vinculat a les categories inferiors de l'Atlètic. També va ser segon entrenador del primer equip femení amb Andreu Enrich.

"Ser segon entrenador del Vallès ha estat una experiència molt bona en la qual he après moltíssim del Pol Garrido, que per mi és un entrenador TOP", ha manifestat el nou entrenador del Vallès. "La Divisió d'Honor "B" és una categoria molt complicada, en la qual els rivals t'ho posen tot molt difícil i crec que l'ambició ha de ser seguir amb el projecte que vam començar fa dos anys", explica. El seu objectiu serà "formar el màxim de jugadors possibles perquè puguin arribar a jugar al primer equip".